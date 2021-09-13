وادي دجلة يضم مدافع زد بالقسم الثاني

وادي دجلة يضم مدافع زد





لؤي ماجد





نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة في تدعيم صفوفه استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري القسم الثاني بالتعاقد مع اللاعب محمد أحمد (كماتشو) مدافع نادي زد السابق .





وقام اللاعب بالتوقيع لنادي وادي دجلة لمدة ثلاث مواسم في صفقة انتقال حر فى حضور وكيل اعماله والمدير الإداري للفريق، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من انتقاله للسكة الحديد.





ولعب كماتشو لأندية الزمالك والإتحاد والاسماعيلي وزد، وحصل اللاعب مع الزمالك بطولتي الكونفدرالية وكاس السوبر المصري السعودي.





وتعاقد الفريق مع عبد الرحمن جنديه لاعب بتروجت ويوسف شعبان لاعب وسط الشرقية للدخان وأحمد الألفي لاعب اسوان، كما تعاقد الفريق مع مصطفي طلعت وعلي حسين لاعبا الداخلية.





ويواصل الفريق تدريباته بمعسكره بالعين السخنة الذى انطلق منذ يومين، على أن يخوض مباراة ودية مع منتخب السويس يوم الجمعة ثم يواجه السكة الحديد يوم الخميس المقبل.



