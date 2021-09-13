أصبح النيجيري جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي، قريبًا من الانتقال إلى نادي فاركو الصاعد حديثًا للدوري الممتاز.





الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن نادي فاركو توصل لاتفاق مع النادي الأحمر واللاعب النيجيري للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي الجاري.





وأضاف المصدر بأن الأهلي قيد جونيور أجاي في قائمة الانتظار كي ينجح في قيد الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني في القائمة المحلية للفريق الأحمر.





وأشار المصدر إلى أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد إتمام الصفقة وانتقال أجاي إلى فاركو.





الجدير بالذكر أن نادي فاركو نجم في إبرام عددًا من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم صفوف الفريق أمثال عبد الله بكري ومحمود حمادة واحمد الصغيري وأحمد مودي ورامي صبري ورزقي حمدون وعلاء سلامة ومصطفى حمادة وعزمي غومة وكينجسلي سوكاري.



