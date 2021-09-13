نادي البطل السعودي يستضيف بطولة الكاراتية بالمملكة العربية السعودية

في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهم نحو دعم الرياضة والرياضيين في كافه بقاع المملكة العربية السعودية من أجل رعاية واكتشاف المواهب من أبناء الوطن الغالي في المراحل السنية المختلفة وذلك للوصول بهم إلى العالمية في كافه الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.





حرص نادي وأكاديمية البطل السعودي بجدة برئاسة السيد المهندس والكابتن محمد عبدالله باراحيم علي استضافة بطولة المملكة العربية السعودية للكاراتيه للمدارس لمراحلها الثلاث "ابتدائي، متوسط، ثانوي" بمختلف مستوياتها "كاتا، كومتية قتال" وذلك علي مدار أسبوعين كاملين دعما لأبناء الوطن في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.





وصرح الكابتن محمد عبدالله باراحيم رئيس نادي واكاديمية البطل السعودي بجدة انة شارك في البطولة مدارس ومنتخبات الكاراتيه بالإدارات التعليمية المختلفة بالمملكة العربية السعودية والتي إستمرت على مدار أسبوعين.





وأضاف المهندس محمد عبدالله باراحيم رئيس نادي البطل السعودي بجدة بان مدارس الامجاد النموذجيه بجدةقد فازت بالمركز الأول في الترتيب العام للبطولة في الكاتا والكومتية قتال بقيادة صانع الابطال الكابتن هارون واشا.





واشاد المهندس محمد عبدالله باراحيم رئيس وصاحب أكاديمية البطل السعودي بجهود مجلس إدارة الإتحاد العربي السعودي للكاراتية برئاسة الدكتور مشرف الشهري في دعم بطولة المدارس الذين قاموا بتعيين عدد 40 حكما من خيرة حكام المملكة والذين أداروا البطولة بكفائة عالية سواء في الكاتا او الكومتية قتال من كافة مستويات التحكيم المحلية والأسيوية والدولية تحت إشراف ورئاسة الحكم الدولي السعودي المتميز الكابتن عبدالله عريمط العتيبي.





كما رحب السيد المهندس محمد باراحيم رئيس ومؤسس نادي وأكاديمية البطل السعودي بجدة

بعدد من مشرفي وزارة الرياضه من الرياض وجده والذين شاركوا في أحدي أهم الفعاليات الرياضية بالمملكة والتي تهتم بالنشئ والشباب وهي بطولة المدارس في رياضة الكاراتية.





وأشاد جميع المشاركين في البطولة من كافة مدارس المملكة بجهود مجلس إدارة نادي البطل السعودي برئاسة الكابتن محمد عبدالله باراحيم وفرق العمل المختلفة من لجان منظمة ولجان تسجيل واستقبال ومراسم وبروتكول علي ما قدموة من دعم غير مسبوق من أجل نجاح البطولة وظهورها بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة الكاراتيه السعودي محليا وعربيا ودوليا.





الجدير بالذكر أن المهندس محمد عبدالله باراحيم قد أسس وانشاء نادي وأكاديمية البطل السعودي بجدة نظرا لعشقة الشديد للرياضة عامة ورياضة الكاراتية خاصةً التي ينتمي إليها لاعباً منذ الصغر.