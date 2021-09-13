محمد فاروق: حمدي النقاز وقع للزمالك 3 مواسم..وتنازل عن القضية





أكد الإعلامي محمد فاروق، التونسي حمدي النقاز وقع بالفعل على عقود رسمية لمدة 3 مواسم للزمالك وبات لاعبًا ضمن صفوف الفريق.





وقال فاروق فى تصريحات لبرنامجه "البريمو" المذاع على قناة "TEN": "أنيس بن ميم محامي اللاعب حضر إلى القاهرة ووقع على تنازل عن القضية التي سبق وأقامها اللاعب ضد النادي والتي تنص بحصوله على مليون و200 ألف دولار.









وأضاف: "النقاز سيعود للقاهرة في غضون الساعات المقبلة بعد جمع متعلقاته من تونس على أن يعلن الزمالك بعدها عن الصفقة بشكل رسمي".



