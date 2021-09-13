Advertisements

محمد فاروق: حمدي النقاز وقع للزمالك 3 مواسم..وتنازل عن القضية

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:23 م
النقاز
النقاز
الفجر الرياضي

أكد الإعلامي محمد فاروق، التونسي حمدي النقاز وقع بالفعل على عقود رسمية لمدة 3 مواسم للزمالك وبات لاعبًا ضمن صفوف الفريق.

وقال فاروق فى تصريحات لبرنامجه "البريمو" المذاع على قناة "TEN": "أنيس بن ميم محامي اللاعب حضر إلى القاهرة ووقع على تنازل عن القضية التي سبق وأقامها اللاعب ضد النادي والتي تنص بحصوله على مليون و200 ألف دولار.


وأضاف: "النقاز سيعود للقاهرة في غضون الساعات المقبلة بعد جمع متعلقاته من تونس على أن يعلن الزمالك بعدها عن الصفقة بشكل رسمي".

الكلمات المفتاحية

حمدي النقاز للزمالك حمدي النقاز الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

3 لاعبين يمكنهم التألق مع منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ ساعة و 23 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ ساعتين و 22 دقيقة

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ 37 دقيقة

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

منذ أقل من ساعة

تفاصيل غضب حازم إمام في الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

خليفة فرجاني ساسي.. الدينامو يصر على الانتقال للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك حتى الآن

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد فسخ العقد.. حمدي النقاز يصدم الزمالك بقرار جديد

مفاجأة... الزمالك تجاهل خطابات حمدي النقاز الرسمية

"محامي" حمدي النقاز يكشف عن حقيقة عودته للزمالك

محامي النقاز: إجراء الفيفا مع الزمالك قرار طبيعي

محامي النقاز يكشف حقيقة عودة اللاعب للزمالك

النقاز يتسلم بطاقته الدولية للمشاركة مع سودوفا الليتواني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:17 م

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

07:42 م

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

11:00 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

09:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements