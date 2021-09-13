في ذكرى وفاته.. تعرف على قصة حب وزواج سراج منير وميمي شكيب



تميز بإطلالات مختلفة، تارة تشعرك بأنك أمام رجل ارستقراطي، وأخرى أمام رجل متسلط، وأحيانًا شريرًا تخيفك نظرات عينيه، وكثيرًا حنونًا وطيبًا.. قدرته على التقمص، وبراعته في تقديم الشخصيات المركبة، جعلت من الفنان سراج منير، أحد أباطرة فن التمثيل في مصر والوطن العربي، والقاسم المشترك في عدد كبير من أفلام فترة الأربعينيات والخمسينيات، والتي تحل ذكرى وفاته اليوم.



تعرف سراج منير، على حب عمره الفنانة ميمي شكيب، من خلال فيلم "ابن الشعب" عام 1934والذي دخل من أجلها صراعًا جديدًا مع أسرته الرافضة لهذه الزيجة بحجة أنها مطلقة ولديها طفلًا من زيجة سابقة، ومن ثم لا تليق بابنهم، كما رفضت أسرتها الزواج من "سراج" باعتباره ليس ثريًا بما يكفي، وبعد عدة سنوات استطاع "سراج" أن ينتصر للحب، بعد تدخل نجيب الريحاني، وتم الزواج عام 1942.



التقى سراج منير، وميمي شكيب، في عدد من الأفلام وشكلا ثنائيا فنيًا ناجحًا، منها "إنت حبيبي، علموني الحب، دهب، ابن ذوات".



رحل سراج منير، عن عالمنا عام 1957، الأمر الذي تسبب في حزن شريكة حياته ميمي شكيب، التي عاشت بعده بمفردها مايقرب من 20 عامًا.