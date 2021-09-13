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تفاصيل ضبط أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة بالمنصورة

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:25 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
نفذت مديرية تموين الدقهلية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والتفتيش الصيدلى، حملة للرقابة على الأدوية والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات التموينية وحماية المستهلك والتصدي بكل حسم لحالات الغش والتدليس عن المنتجات غير الحقيقة المعروضة للمستهلكين.

استهدفت الحملة مركز ومدينة المنصورة، وتم تنفيذها تحت إشراف المهندس عطية مصطفى رئيس قسم الرقابة التجارية بالمديرية

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص ناحية تقسيم سامية الجمل أول المنصورة يقوم بتعبئة أدوية ومكملات غذائية ومنشط جنسى ومستحضرات تجميل وبخاخات بلاستيك بها سائل أصفر اللون غير مرخصة وغير مصرح بتداولها ومجهولة المصدر.

وتم التحفظ على ١٥٤٠ علبة من الأصناف المذكورة سابقا + ٢٧٠٠٠ علبة أدوية ورقية فارغة معدة للتعبئة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها وتحرر محضر رقم ١٤٢٨٤ لسنة ٢٠٢١جنح أول المنصورة لمخالفتة القانون 281 لسنة ١٩٩٤ الخاص بالغش والتدليس والقانون ١٨١ لسنة ٢٠١٨ حماية المستهلك والقرار ١١٣ لسنة ١٩٩٤ الخاص بحيازة أصناف مجهولة المصدر والقانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.

وضمت الحملة المهندس هانى على وهبة ويوسف طلعت المفتشان بالمديرية وأحمد عبدالعزيز من جهاز حماية المستهلك والدكتورة هالة المتولى بالتفتيش الصيدلى بمديرية الشؤن الصحية

تأتي الحملات بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية.

وسوف تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها الرقابية لضبط جرائم الغش التجارى ومنع التدليس على جمهور المواطنين

الكلمات المفتاحية

مستحضرات تجميل لتموين المنصورة أدوية

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