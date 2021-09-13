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التجارة تدعو إلى الاستفادة من مد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
واس
 دعت وزارة التجارة إلى الاستفادة من تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر .

وقالت الوزارة، إنه يمكن الاستقادة من  مزايا الفترة والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب نظام مكافحة التستر وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

وأشارت إلى تمديد الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر حتى  15 – 7-1443- الموافق 16- 2- 2022.

ودعت وزارة التجارة بالمبادرة بالتصحيح عبر فروع الوزراة أو موقعها الإلكتروني https://mc.gov.sa/ar/pages/default.aspx

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