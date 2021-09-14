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مستشار الرئيس: كورونا يصيب الأطفال منذ الموجة الأولى (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك توجيهات بتطعيم كل المرتبطين بالعملية التعليمية من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين في التعليم العالي، مؤكدًا أن عملية التطعيم مستمرة ومجدولة.

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم تطعيم المدرسين والعاملين بمراحل التعليم ما قبل الجامعي ومن ثم التعامل مع الطلاب وفقًا للحالة العمرية، ودراسة نوع التطعيم الذي يناسبهم وفق الدراسات والأبحاث العلمية الدقيقة.

وأكد مستشار الرئيس أن هناك دراسات دقيقة لإمكانية تطعيم الفئات العمرية التي تنحصر بين 12 و18 عامًا بلقاح كورونا، وحسبما تقرر اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، مؤكدًا أنه لا توجد دولة طعمت أطفال دون الـ 12 عامًا، مضيفًا أن الأطفال يصابون بكورونا منذ الموجة الأولى للفيروس ولكن بأعراض ونسب وفيات أقل.

وشدد، أنه حتى الآن لم يتم رصد وفاة أي طفل بكورونا في مصر، لافتًا إلى أن الأطفال قد يكونوا حاملين للفيروس وينقلون العدوى لآخرين.

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