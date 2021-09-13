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مستشار الرئيس: نمتلك احتياطي استراتيجي كبير من الأدوية

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:29 م
تاج الدين
تاج الدين
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن وضع وباء كورونا في مصر عادي وكما كان في الموجات السابقة، مشددًا على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فيها

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر بها احتياطي استراتيجي قوي من الأدوية والمستلزمات الطبية يتيح فتح مستشفيات ميدانية وتجهيزها في أي وقت.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن كل متحورات فيروس كورونا متوقعة؛ لأنها هذه طبيعة الفيروسات.

وأوضح خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن مصر تستقبل ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، مناشدًا مرضى الجهاز التنفسي بضرورة الحصول على لقاح كورونا.

واستطرد، أن الجرعات التي تصل أفريقيا من لقاح كورونا منخفضة جدا، رغم أنها وفرت الأموال اللازمة لذلك، في حين أن هناك دولًا طعمت 60 % من شعبها، ودول أخرى تطعم الجرعة التعزيزية الثالثة.

الكلمات المفتاحية

وضع كورونا في مصر تاج الدين السيسي أدوية

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