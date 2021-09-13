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تراجع العجز في ميزانية الحكومة الأمريكية في أغسطس مع تعافي الإيرادات

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
قالت وزارة الخزانة اليوم الاثنين إن الحكومة الأميركية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 171 مليار دولار في أغسطس آب، بانخفاض 15 في المئة من 200 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مع نمو الإيرادات بخطى أسرع من النفقات.

والعجز المسجل في أغسطس آب يقل بمقدار ملياري دولار عن متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

وارتفعت الإيرادات الشهر الماضي 20% عن مستواها قبل عام إلى 268 مليار دولار بينما زادت النفقات 4 بالمئة إلى 439 مليار دولار.

وبلغ إجمالي العجز في الأحد عشر شهرا الأولى من العام المالي 2021، الذي بدأ في أول أكتوبر تشرين الأول الماضي، 2.711 تريليون

دولار، منخفضا 10 بالمئة من 3.007 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق، مع تحسن الإيرادات.

وقفزت الإيرادات على مدار الأحد عشر شهرا 18% عن الفترة نفسها من العام المالي السابق إلى 3.586 تريليون دولار في حين ارتفعت النفقات 4% إلى 6.297 تريليون دولار.

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