الموعد والتشكيل المتوقع.. تفاصيل مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان بدوري الأبطال





يواجه فريق انتر ميلان الإيطالي في أولي مبارياته بدوري أبطال أوروبا فريق ريال مدريد، ضمن منافسات دور المجموعات





موعد المباراة..

ستنطلق صفارة المباراة يوم الأربعاء القادم 15‪-‬9 فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.





معلق المباراة والقناة الناقلة لها..

سيذاع اللقاء مباشر على قناة بي آن سبورتس 2 HD premium، وسيعلق عليها المقدم “حفيظ دراجي”.





اللقاءات السابقة بين الفريقين..

و تقابل الفريقين من قبل في موسم 2020 بدوري أبطال أوروبا وفاز الفريق الملكي في مباراتي الذهاب 3‪-‬2 والعودة 2‪-‬0، وسيمثل تلك المواجهات دافع قوي للفريق الإيطالي ليثأر من الميرنغي.





التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد..





حراسة المرمى: كورتوا.

في خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ناتشو، ميجيل.

في خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش.

في خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فينسيوس.





التشكيل المتوقع لفريق أنتر ميلان..

ومن المتوقع أن يبدء إنزاجي بخطة 3‪-‬5‪-‬2

في حراسة المرمي:هاندانوفيتش

في خط الدفاع: شكرينيار- ستيفان دي فري- ديماركو

في خط الوسط: دارميان- باريلا- بروزوفيتش- أوغلو- بيريسيتش

في خط الهجوم: مارتينيز- دجيكو