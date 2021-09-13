Advertisements

الموعد والتشكيل المتوقع.. تفاصيل مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان بدوري الأبطال

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:59 م
ريال مدريد
ريال مدريد
هايدي يسري

يواجه فريق انتر ميلان الإيطالي  في أولي مبارياته بدوري أبطال أوروبا فريق ريال مدريد، ضمن منافسات دور المجموعات

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة يوم الأربعاء القادم 15‪-‬9 فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

معلق المباراة والقناة الناقلة لها..
سيذاع اللقاء مباشر على قناة بي آن سبورتس 2 HD premium، وسيعلق عليها المقدم “حفيظ دراجي”.

اللقاءات السابقة بين الفريقين..
و تقابل الفريقين من قبل في موسم 2020 بدوري أبطال أوروبا وفاز الفريق الملكي في مباراتي الذهاب 3‪-‬2 والعودة 2‪-‬0، وسيمثل تلك المواجهات دافع قوي للفريق الإيطالي ليثأر من الميرنغي.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد..

حراسة المرمى: كورتوا.
في خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، ناتشو، ميجيل.
في خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، مودريتش.
في خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فينسيوس.

التشكيل المتوقع لفريق أنتر ميلان..
ومن المتوقع أن يبدء إنزاجي بخطة 3‪-‬5‪-‬2
في حراسة المرمي:هاندانوفيتش 
في خط الدفاع: شكرينيار- ستيفان دي فري- ديماركو 
في خط الوسط: دارميان- باريلا- بروزوفيتش- أوغلو- بيريسيتش 
في خط الهجوم: مارتينيز- دجيكو

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد دوري ابطال اوروبا انتر ميلان

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ أقل من ساعة

خليفة فرجاني ساسي.. الدينامو يصر على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يجدد مفاوضاته لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات

3 لاعبين يمكنهم التألق مع منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تفاصيل غضب حازم إمام في الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:42 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

11:17 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

11:00 م

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

12:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements