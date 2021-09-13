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هذا سبب اختلاف اسم سراج منير عن اشقائه حسن وفطين عبد الوهاب

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:53 م
سراج منير
سراج منير
ريهام كمال

يتمتع بطله وهيبة، هو خليط فنى رائع التكوين، يجيد التحكم فى أداء شخصياته بحرفية عالية وتمكن بالغ التميز، الذي طل على شاشة السينما فيي دور الأب المتزمت والقاسي، والأب العصري الحنون، وفي أحيانا أخرى تجده المجرم والبلطجي، هو الفنان سراج منير، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم.

شارك سراج منير، خلال مسيرته في 138 عملًا فنيًا بين السينما والمسرح، وأخرج 5 مسرحيات كان آخرها "اللي يعيش يا ما يشوف" في سنة 1956.

وسبب اختلاف اسم سراج منير عن أشقائه، يرجع لرغبة والده في تسميته سراج، ورغبة جده في تسميته منير، فوفقت والدته بين الرغبتين وأطلقت عليه اسم مركب "سراج منير".

خلال رحلة فنية مع فرقة نجيب الريحاني، بالإسكندرية لتقديم أحد العروض هناك، ينتهي العرض، ويعود إلى بيته يجري اتصالًا تليفونيًا مع زوجته الفنانة ميمي شكيب، يخبرها بقدومه، ثم يضع سماعة التليفون ليلقى ربه، وتبقى أعماله باقية.

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