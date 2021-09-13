محمد مجاهد: إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم الفني قريبًا

كشف محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، عن استعداد وزارة التربية والتعليم لإنشاء هيئة ضمان جودة للتعليم الفني قريبًا بمساعدة الحكومة الألمانية بعد توقيع اتفاقية مع الجانب الألماني لإنشاء مراكز للتميز.



وقال "مجاهد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الاثنين إن هذه الهيئة تم أخذ الموافقة عليها من مجلس الشورى بالكامل، وفي انتظار جلسة مناقشته بمجلس النواب.



وأشار إلى أن هناك إشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم الفني وذلك بعد إضافة 3 مدارس تكنولوجية في 2018 وزيادة 8 آخرين في 2019 و3 آخرين في 2020 وسيتم إضافة 26 مدرسة أخرى في أكتوبر المقبل.



وأوضح، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه في أكتوبر القادم سيتم الانتهاء من إنشاء ثلاث مدارس للمياه والصرف الصحي في أكتوبر والجيزة وأسيوط.

