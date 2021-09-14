أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-9-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء ، ليسجل الذهب عيار 21 نحو 784 جنيهًا للجرام في الصاغة، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 18 نحو 672 جنيهًا

عيار 21 نحو 784 جنيهًا

عيار 24 نحو 896 جنيهات

الجنيه الذهب سجل نحو 6,272 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين قبيل نشر بيانات اقتصادية أمريكية مهمة من بينها قراءات بشأن التضخم قد تملي مسار السياسة النقدية على الفيدرالي الأمريكي.





وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.33% إلى 1793.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.17% إلى 1795.10 دولار.





وتترقب الأسواق المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، الذي سيصدر غدا الثلاثاء.









ومن المنتظر أن تنشر أيضا بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس وأرقام الإنتاج هذا الأسبوع.





وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى تي دي سيكيوريتز، إن تركيز مجلس الاحتياطي الاتحادي ينصب على التوظيف وإنه ليس قلقا بشأن التضخم مما يثير افتراضات باستمرار موقفه التيسيري وهو شيء إيجابي للذهب.





لكنه أضاف أنه “قد يكون من الصعب على الذهب تحقيق إنطلاقة” مع بقاء الدولار قويا وهو ما يبقي على اهتمام السوق بما سيفعله الفدرالي في اجتماعه القادم في 21 و22 سبتمبر.





وينظر إلى الذهب على انه أداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيم العملات لكنه يتنافس أيضا مع العملة الخضراء على وضع الملاذ الآمن.





وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في عدة أسابيع اليوم، وهو ما يزيد تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.





وقالت لوريتا ميستر رئيسة فرع بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند يوم الجمعة إنها لا تزال ترغب في أن يبدأ البنك المركزي في تقليص مشتريات الأصول هذا العام، لتنضم إلى مجموعة من صانعي السياسات الذين لديهم وجهة نظر مماثلة.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 2.6% إلى 2083.50 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 960.00 دولارا، وزادت الفضة 0.14 إلى 23.75 دولار.