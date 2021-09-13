عمرو أديب يكشف تفاصيل حلقته مع تامر عاشور اليوم

أعلن الإعلامي الكبير عمرو أديب، أنه يستضيف اليوم الفنجم الكبير الفنان تامر عاشور قائلًا:"هنستمتع النهاردة بالصوت الجميل والملحن الفنان تامر عاشور".



وتابع "أديب" قائلًا:" هيكون معانا فرقة كبيرة محترمة لتلحين الأغاني الجميلة لتامر عاشور ".



وفي سياق آخر، يتعاون الفنان تامر عاشور، مع الشاعر أحمد المالكي، في أغنية جديدة بعنوان" إسأل الناس"، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة، وهي من ألحان محمدى، وتوزيع أحمد أمين.