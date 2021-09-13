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محمد فاروق: بن شرقي عقد جلسة مع مسؤولي العين والشارقة في دبي

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:44 م
بن شرقي
بن شرقي
الفجر الرياضي

كشف  الإعلامي محمد فاروق، تفاوض ناديي العين والشارقة مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من أجل التعاقد معه بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء فى الموسم المقبل.

محمد فاروق: بن شرقي عقد جلسة مع مسؤولي العين والشارقة في دبي
وقال فاروق فى تصريحات لبرنامجه "البريمو" المذاع على قناة "TEN": "مسؤول من نادي العين والشارقة عقدا جلسة مع بن شرقي خلال تواجده فى دبي لقضاء فترة الراحة، وطلب منهما فرصة للرد عليهما بسبب مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك.

وأضاف: " اللاعب فى مرحلة المفاوضات للتجديد للقلعة البيضاء ويرغب بن شرقي فى وضع شرط جزائي يبلغ 500 ألف دولار فقط الأمر الذى يرفضه مسؤولو الأبيض.

الكلمات المفتاحية

بن شرقي الزمالك الدوري المصري

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