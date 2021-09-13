Advertisements

تعرف على تفاصيل مباراة مانشستر سيتي القادمة بدوري الأبطال

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:49 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
هايدي يسري

يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في أولي مباراته بدوري أبطال أوروبا ، فريق لايبزج الألماني، ضمن منافسات دور المجموعات 

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة يوم الأربعاء القادم 15‪-‬9 فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

معلق المباراة والقناة الناقلة لها..
سيذاع اللقاء مباشر على قناة بي آن سبورتس 1 EXTRA ، وسيعلق عليها المقدم “علي محمد علي”.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي..
من المتوقع أن يبدء بيب جوارديولا المباراة بخطة 4‪-‬3‪-‬3 ويكون التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: إيديرسون 
في خط الدفاع: كايل ووكر - لابورت - روبين دياز - جواو كانسيلو
في خط الوسط: هيرنانديز- إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا
في خط الهجوم: جاك جريليش - فيران توريس- خيسوس

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي دوري ابطال اوروبا الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

خليفة فرجاني ساسي.. الدينامو يصر على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ ساعتين و 25 دقيقة

3 لاعبين يمكنهم التألق مع منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل غضب حازم إمام في الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ 40 دقيقة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ يوم

بالأسماء.. تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك حتى الآن

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد ليون في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون

جوارديولا يعلن تشكيل مانشسترسيتي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:17 م

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

07:42 م

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

11:00 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

تفاصيل غضب حازم إمام في الزمالك

11:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements