تعرف على تفاصيل مباراة مانشستر سيتي القادمة بدوري الأبطال





يواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في أولي مباراته بدوري أبطال أوروبا ، فريق لايبزج الألماني، ضمن منافسات دور المجموعات





موعد المباراة..

ستنطلق صفارة المباراة يوم الأربعاء القادم 15‪-‬9 فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات.





معلق المباراة والقناة الناقلة لها..

سيذاع اللقاء مباشر على قناة بي آن سبورتس 1 EXTRA ، وسيعلق عليها المقدم “علي محمد علي”.





التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي..

من المتوقع أن يبدء بيب جوارديولا المباراة بخطة 4‪-‬3‪-‬3 ويكون التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: إيديرسون

في خط الدفاع: كايل ووكر - لابورت - روبين دياز - جواو كانسيلو

في خط الوسط: هيرنانديز- إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا

في خط الهجوم: جاك جريليش - فيران توريس- خيسوس