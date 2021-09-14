هل ستفرض الدولة لقاح كورونا على المواطنين؟.. مستشار الرئيس يجيب

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه يوجد 152 مصنعًا في مصر لإنتاج الأدوية، إضافة لمصانع أدوية أخرى جار إنشاؤها.





وتابع "تاج الدين" خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن لقاح كورونا من خلال الاستنشاق لم تثبت فعاليته بعد، حيث إنه لا يزال في مرحلة التجارب.





وأضاف أنه في حال الاتفاق على تصنيع لقاح فايزر في مصر، فإنه سيجري توفير البنية اللازمة لهذا مثل إيجاد أماكن عند درجة حارة 80 تحت الصفر لحفظ هذا اللقاح.





وأوضح أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي توفر دعمًا ومساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية للعديد من الدول العربية وغيرها، دون أن يؤثر على الاحتياطي الاستراتيجي المتوافر في مصر.





واستطرد أن مصانع الأدوية المصرية وفرت كل احتياجات السوق المحلي خلال أزمة كورونا، حيث إن مصر لم تشهد أي أزمة في الأدوية.



