وزير الرياضة ورئيس الأولمبية المصرية يشهدان احتفالية زد لتكريم أبطال أولمبياد طوكيو 2020





شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، والأستاذ هيثم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضى، احتفالية نادي زد الرياضي لتكريم أبطال مصر الرياضيين الحاصلين على ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020.









تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر لنادي زد الرياضي على المبادرة الكريمة التي قام بها من أجل تكريم الأبطال الرياضيين، مضيفاً أنه سيتم البدء منذ اليوم الأول لنهاية انتخابات الاتحادات المصرية والمقرر لها في شهر نوفمبر على تنفيذ برنامج الإعداد الخاص بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تضع خطة متكاملة للكشف عن المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى الخطط الموضوعة لما بعد باريس 2024، والعمل على توسيع قاعدة الممارسة والارتقاء بجميع الرياضيين بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يقوم بدوره في مساعدة الدولة المصرية على اكتشاف المواهب وتنميتها.









ومن جانبه اعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالتواجد في تكريم الابطال المصريين، وهو الامر الذي يستحقونه بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

كما تقدم رئيس اللجنة الأولمبية بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه ومساندته لجميع الابطال الرياضيين المصريين وتوفير كافة متطلباتهم من أجل الإستعداد لدورة الألعاب الأولمبية من خلال خوض المعسكرات والبطولات المختلفة لرفع اسم ومكانة مصر عاليا في جميع المحافل الدولية.









فيما أعرب هيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي عن سعادته بتكريم أبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020، الذين بذلوا جهدًا ملموسًا في الوصول لأكبر حدث رياضي في العالم، وتدربوا بعزيمة وجدية لحصد الميداليات ورفع علم مصر.





مضيفًا :"انه سيتم تقديم الدعم لهؤلاء الأبطال لمواصلة تطوير مستواهم وحصد ميداليات جديدة بالبطولات الدولية المقبلة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل بخطى متقدمة لاكتشاف الموهوبين من كافة أنحاء مصر وتوفير أحدث النظم الفنية والإدارية لإعداد أبطال أولمبيين لحصد أكبر عدد من الميداليات بالدورات المقبلة".









من جانبه توجه الكابتن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر للابطال الرياضيين وحرصه على تكريم الأبطال الرياضيين في مختلف المجالات، بالاضافة الي الوقوف خلف الأبطال الرياضيين ومساندتهم بصفة دائمة قبل واثناء وبعد دورة الألعاب الأولمبية.





مؤكداً إن الجوائز المالية المقدمة من "زد" لأبطال أولمبياد طوكيو 2020 جزء من رد الجميل للفائزين بالميداليات والذين أدخلوا الفرحة على الشعب المصري، وأثبتوا أنهم على قدر من المسئولية، كما أن هذه الجوائز منحة من النادي لمساعدة أبطال الأولمبياد على استكمال تطوير مستواهم التدريبي خلال الفترة المقبلة، وزيادة جاهزيتهم لدورة الألعاب الأولمبية الجديدة عام 2024 بباريس لحصد ميداليات جديدة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية نادي زد الرياضي والتي ستعمل بالتعاون مع المشروع القومي لوزارة الشباب والرياضة في إعداد أبطال رياضيين يساهمون في تطوير الرياضة المصرية والمنافسة على المراكز الأولى بالبطولات الإقليمية والدولية.





اقيم حفل التكريم بمجمع ملاعب زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، حيث تم تكريم كل من فريال أشرف لاعبة الكاراتيه والحاصلة على الميدالية الذهبية، أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث الفائز بالميدالية الفضية، وكل من هداية ملاك لاعبة التايكوندو، سيف عيسى بطل التايكوندو، محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة، جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه الفائزين بالميدالية الفضية والحكم المصري كابتن محمود عاشور.

بالإضافة إلي مدربين اللاعبين وعدد من ذويهم، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الاتحادات الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة نادي زد.





ومنح نادي زد الرياضي درع تكريمي لأبطال مصر الفائزين بميداليات بأولمبياد طوكيو 2020، وجوائز مالية.



