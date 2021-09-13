Advertisements

وزير الرياضة ورئيس الأولمبية المصرية يشهدان احتفالية زد لتكريم أبطال أولمبياد طوكيو 2020

الإثنين 13/سبتمبر/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، والأستاذ هيثم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي وسيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضى، احتفالية نادي زد الرياضي لتكريم أبطال مصر الرياضيين الحاصلين على ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020.


تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالشكر لنادي زد الرياضي على المبادرة الكريمة التي قام بها من أجل تكريم الأبطال الرياضيين، مضيفاً أنه سيتم البدء منذ اليوم الأول لنهاية انتخابات الاتحادات المصرية والمقرر لها في شهر نوفمبر على تنفيذ برنامج الإعداد الخاص بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة تضع خطة متكاملة للكشف عن المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، بالإضافة إلى الخطط الموضوعة لما بعد باريس 2024، والعمل على توسيع قاعدة الممارسة والارتقاء بجميع الرياضيين بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يقوم بدوره في مساعدة الدولة المصرية على اكتشاف المواهب وتنميتها.


ومن جانبه اعرب المهندس هشام حطب  رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بالتواجد في تكريم الابطال المصريين، وهو الامر الذي يستحقونه بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية.
كما تقدم رئيس اللجنة الأولمبية بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه ومساندته لجميع الابطال الرياضيين المصريين وتوفير كافة متطلباتهم من أجل الإستعداد لدورة الألعاب الأولمبية من خلال خوض المعسكرات والبطولات المختلفة لرفع اسم ومكانة مصر عاليا في جميع المحافل الدولية.


فيما أعرب هيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي عن سعادته بتكريم أبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2020، الذين بذلوا جهدًا ملموسًا في الوصول لأكبر حدث رياضي في العالم، وتدربوا بعزيمة وجدية لحصد الميداليات ورفع علم مصر.

مضيفًا :"انه سيتم تقديم الدعم لهؤلاء الأبطال لمواصلة تطوير مستواهم وحصد ميداليات جديدة بالبطولات الدولية المقبلة، وفي الوقت نفسه سيتم العمل بخطى متقدمة لاكتشاف الموهوبين من كافة أنحاء مصر وتوفير أحدث النظم الفنية والإدارية لإعداد أبطال أولمبيين لحصد أكبر عدد من الميداليات بالدورات المقبلة".


من جانبه توجه الكابتن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه المستمر للابطال الرياضيين وحرصه على تكريم الأبطال الرياضيين في مختلف المجالات، بالاضافة الي الوقوف خلف الأبطال الرياضيين ومساندتهم بصفة دائمة قبل واثناء وبعد دورة الألعاب الأولمبية.

مؤكداً إن الجوائز المالية المقدمة من "زد" لأبطال أولمبياد طوكيو 2020 جزء من رد الجميل للفائزين بالميداليات والذين أدخلوا الفرحة على الشعب المصري، وأثبتوا أنهم على قدر من المسئولية، كما أن هذه الجوائز منحة من النادي لمساعدة أبطال الأولمبياد على استكمال تطوير مستواهم التدريبي خلال الفترة المقبلة، وزيادة جاهزيتهم لدورة الألعاب الأولمبية الجديدة عام 2024 بباريس لحصد ميداليات جديدة، وهو ما يتماشى مع استراتيجية نادي زد الرياضي والتي ستعمل بالتعاون مع المشروع القومي لوزارة الشباب والرياضة في إعداد أبطال رياضيين يساهمون في تطوير الرياضة المصرية والمنافسة على المراكز الأولى بالبطولات الإقليمية والدولية.

 
اقيم حفل التكريم بمجمع ملاعب زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، حيث تم تكريم كل من فريال أشرف لاعبة الكاراتيه والحاصلة على الميدالية الذهبية، أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث الفائز بالميدالية الفضية، وكل من هداية ملاك لاعبة التايكوندو، سيف عيسى بطل التايكوندو، محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة، جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه الفائزين بالميدالية الفضية والحكم المصري كابتن محمود عاشور.
بالإضافة إلي مدربين اللاعبين وعدد من ذويهم، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الاتحادات الرياضية، وأعضاء مجلس إدارة نادي زد. 

ومنح نادي زد الرياضي درع تكريمي لأبطال مصر الفائزين بميداليات بأولمبياد طوكيو 2020، وجوائز مالية.

أخبار تهمك

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ أقل من ساعة

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

3 لاعبين يمكنهم التألق مع منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش

منذ حوالي 3 ساعات

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

خليفة فرجاني ساسي.. الدينامو يصر على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل غضب حازم إمام في الزمالك

منذ ساعتين

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يجدد مفاوضاته لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعة و 6 دقيقة

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:42 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

11:17 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

11:00 م

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

12:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements