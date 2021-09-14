بإطلالة جريئة.. ريهام أيمن تثير الجدل على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة ريهام أيمن، متابعيها وجمهورها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ريهام بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على جاكت باللون البمبي، وشورت أسود، ومكياج جريء أبرز جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن ريهام أيمن كان قد تعافت، من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا عبر خاصية إستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام، وكتبت: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".