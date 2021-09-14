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تامر عاشور يفتتح برنامج الحكاية بأغنية "كلموها عني"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:04 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
منار أشرف داود
افتتح الفنان تامر عاشور برنامج الحكاية بأغنية "كلموها عني"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين.

قال المطرب تامر عاشور،:" بالرغم من أن الأغنية دي قديمة إلا أن الناس بتحبها وأنا بحبها جدًا".

وعلق "أديب" قائلًا "أظن أن الناس بتحبها بسبب رقة وحلاوة وعذوبة كلمات الأغنية دي،ايه الجمال ده كله بس يا تامر".

وفي سياق آخر، يتعاون الفنان تامر عاشور، مع الشاعر أحمد المالكي، في أغنية جديدة بعنوان" إسأل الناس"، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة، وهي من ألحان محمدى، وتوزيع أحمد أمين.

الكلمات المفتاحية

عمرو اديب تامر عاشور ام بي سي الحكاية آلفجر

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