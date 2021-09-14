بالأسود.. يسرا تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة يسرا، جمهورها ومتابعيها، عدة صور لها على صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت يسرا بإطلالة أنيقة، حيث اعتمدت على فستان أسود جذاب، ومكياج خفيف أظهر جمال ملامحها، وحازت الصور على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها. وجاءت التعليقات كالآتي "مشاء الله - زى القمر -منورة".





يذكر أن الفنانة يسرا، تشارك فى بطولة فيلم ليلة العيد تأليف أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.