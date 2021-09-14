عمرو أديب لتامر عاشور: "صوتك متأثرش بغياب التقنيات"

قال الإعلامي عمرو أديب لتامر عاشور بعد غنائه أغنية "كلموها عني"، ماشاء الله ياتامر صوتك متأثرش وزي ماهو".





وتابع قائلًا:" في ناس كتير لما بتغني من غير يوتيوب والكلام اللي أنت عرفه ده صوتهم بتغير ومبيبقاش زي الي بنسمعه، لكن أنت حاجة تانية صوتك ثابت ونتغيرش ".



وفي سياق آخر، يتعاون الفنان تامر عاشور، مع الشاعر أحمد المالكي، في أغنية جديدة بعنوان" إسأل الناس"، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة، وهي من ألحان محمدى، وتوزيع أحمد أمين.