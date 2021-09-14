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مستشار الرئيس يكشف عدد الحاصلين على لقاح كورونا حتى الأن

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن عدد المصريين الحاصلين على لقاح كورونا حتى الأن حوالي 8 ملايين مواطن، مشيرا إلى أن ربع هذا العدد أو أكثر حصلوا على الجرعتين

وأضاف مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن المسافرين إلى الخارج يحصلون على لقاح كورونا.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إلى أن مصر تصرف مليارات الجنيهات لشراء اللقاحات ودعم عملية التلقيح، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير كل الأموال من أجل توفير لقاح كورونا للمصريين.

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