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تامر عاشور لـ"عمرو أديب": "عمري ما تمنيت أغني الأغاني اللي بلحنها"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:54 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
منار أشرف داود
قال الإعلامي عمرو أديب للفنان تامر عاشور:" مابتغرش لما تكون ملحن أغنية وتلقيها ضربت وكسرت الدنيا تقول ياريتي أكون غنيتها".

ورد "عاشور" خلال لقائه بالإعلامي عمرو أديب في  برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلًا: " لا مش غيرة أنا عمري ماتمنيت أغني أغنية أكون لحنتها علشان دي بتكون للشخص ده كإنها معموله ليه ".

وأضاف "عاشور" قائلًا:" بس ده مايمنعش أن أنا أغني أغنية لحنتها في حفلة من حفلاتي لما الجمهور يطلبها ".

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب تامر عاشور ام بي سي الحكاية آلفجر

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