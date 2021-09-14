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بإطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 01:55 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة داليا مصطفى، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وتألقت بإطلالة جذابة أنيقة، حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا فوق الركبة، وتسريحة شعر بسيطة، ومكياج خفيف أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل “فارس بلا جواز”، مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى قمر وداليا البحيري.

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