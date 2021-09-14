عمرو أديب عن "حياة كريمة": "الدولة بتشد الناس من حفرة الفقر" (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تفقد رئيس الوزراء قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية، قائلا: "لما تسمع طلبات الناس من رئيس الوزراء تفهم أن الأمر ليس سهلا".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الوضع الصعب في الريف نتيجة تراكمات لسنوات طويلة، ولكن الدولة قررت أن تمد يدها للريف المصري بالمليارات، مضيفا: "الناس في انتظار الحياة الكريمة والبيوت يتم تطويرها وتغيرها".



