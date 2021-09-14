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عمرو أديب عن "حياة كريمة": "الدولة بتشد الناس من حفرة الفقر" (فيديو)
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:04 ص
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على تفقد رئيس الوزراء قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية، قائلا: "لما تسمع طلبات الناس من رئيس الوزراء تفهم أن الأمر ليس سهلا".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الوضع الصعب في الريف نتيجة تراكمات لسنوات طويلة، ولكن الدولة قررت أن تمد يدها للريف المصري بالمليارات، مضيفا: "الناس في انتظار الحياة الكريمة والبيوت يتم تطويرها وتغيرها".
وأضاف أن حديث وتحركات رئيس الوزراء في القليوبية توضح أنه لا يريد تحويل القرى لسويسرا ولكن إلى حياة كريمة، متابعا: "الموضوع صعب وشبه مستحيل إنت بتمد ايدك في القرى ونواحيها، الخجل والعار إننا نسيب الوضع على ما هو عليه، وكل الفخر أن الدولة بتمد إيدها وتشد الناس من حفرة الفقر المؤلمة".