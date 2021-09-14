الزمالك يجدد مفاوضاته لخطف نجم بيراميدز

جدد مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المفاوضات مع نادي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ناصر منسي على طاولة الزمالك

وأكد الإعلامي سيف زاهر: أن مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، داخل في مفاوضات من جديد مع ناصر منسي مهاجم نادي بيراميدز.









وتابع: يرغب مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، في الحصول على خدمات ناصر منسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.









ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة نظيره نادي أسوان، في إطار منافسات الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.



