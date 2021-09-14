يوسف الحسيني: الإسلام لم ينزل على سيدنا محمد فقط (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث كثيرًا على ضرورة تحديث الخطاب الديني بشكل عام، وهذا يعني أن تجديد الخطاب الديني يشمل الإسلامي والمسيحي على حد سواء.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج " التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أنه خلال آخر أربع سنوات قرأ القرآن الكريم أكثر من مرة بهدف تدبر وتفقه القرآن، معقبًا: "أنا قولت لازم أقرأ القرن مرة واتنين وعشرة بطريقة تختلف عن السنوات الأخرى، بقيت أقف أمام كل جملة، كل كلمة كل حرف، قولت لنفسي لازم أفهم ديني صح، عشان أفهم الأديان الأخرى".



