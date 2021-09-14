نقيب "البيطريين" يهنىء أطباء التحصينات باعتماد صرف مكافآتهم

هنأ الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، أطباء التحصينات بكافة أنحاء الجمهورية الذين قاموا بالعمل في لجان التحصين خلال عامي 2019 و2020 بعد اعتماد معالي وزير الزراعة المكافآت الخاصة بهم، بعد اقرارها بجلسة مجلس الهيئة العامة للخدمات البيطرية المنعقدة في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلي أنه من المنتظر أن يتم صرف المكافآت خلال الأيام القليلة المقبلة.





وأضاف الدكتور خالد سليم أن النقابة العامة للأطباء البيطريين قد بذلت جهودا كبيرة للحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نظرا لعمل تلك اللجان ضمن ميزانية أعوام سابقة.



