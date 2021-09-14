Advertisements

نقيب "البيطريين" يهنىء أطباء التحصينات باعتماد صرف مكافآتهم

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:12 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
هنأ الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، أطباء التحصينات بكافة أنحاء الجمهورية الذين قاموا بالعمل في لجان التحصين خلال عامي 2019 و2020 بعد اعتماد معالي وزير الزراعة المكافآت الخاصة بهم، بعد اقرارها بجلسة مجلس الهيئة العامة للخدمات البيطرية المنعقدة في شهر أبريل الماضي، مشيرا إلي أنه من المنتظر أن يتم صرف المكافآت خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الدكتور خالد سليم أن النقابة العامة للأطباء البيطريين قد بذلت جهودا كبيرة للحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نظرا لعمل تلك اللجان ضمن ميزانية أعوام سابقة.

ووجه النقيب العام الشكر لكل من تعاون مع النقابة في إنجاز اعتماد صرف مستحقات الأطباء البيطريين، والحصول على الموافقة من قبل الجهة المختصة.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر البيطريين آلفجر

أخبار تهمك

سيراميكا ينقض على نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. العثور على جثة مُسن بمياه النيل بني سويف

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و نصف

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يبلغ الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

رعب بافاري.. تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 14 ساعة

معلول يشترط على الأهلي للتجديد

منذ نصف ساعة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

قبل عقدها بـ13 يوما.. ننشر مطالب الجمعية العمومية غير العادية للبيطريين

ننشر أهم مطالب "البيطريين" اليوم في جمعيتهم العمومية

نقيب البيطريين يؤكد استجابة ممثل الحكومة لمطالب البيطريين وإجراء تعديلات على مقترح "هيئة الدواء

"البيطريين" تطالب بوقف قرار تواجد الأطباء بالكمائن الحدودية

في يومهم العالمي.. 17 مطلبا للأطباء البيطريين

بعد فوز خالد سليم.. مطالب على مكتب نقيب الأطباء البيطريين

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

07:42 م

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

01:26 ص

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

11:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements