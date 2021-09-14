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تامر عاشور يكشف أشهر الأغاني التي لحنها لكبار النجوم

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:19 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
منار أشرف داود
قال المطرب تامر عاشور، إنه لحن لمطربين كبار وأغانيهم مشهورة وأنا بحب ألحن وعندي أغاني كتير معايا ما فيش حد غناها ولا أنا غنتها".

وتابع "عاشور" خلال لقائه بالإعلامي عمرو أديب في  برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" قائلًا: "بس في أغني ماينفعش حد يغنيها غير الشخص ده يعني مثلا أنا لحنت لبهاء سلطان "قلبك يا حول الله" دي قولت لبهاء لحد الوقت المناسب لما جه اشتغالنا مع بعض وغناها وكسرت الدنيا ".

وأضاف :"لحنت لفضل شاكر أغنية من أجمل الأغاني الله أعلم، ولحنت بردو ليه سنين الشوق، فضل من الشخصيات الي بحب ألحنها".

وفي سياق آخر، يتعاون الفنان تامر عاشور، مع الشاعر أحمد المالكي، في أغنية جديدة بعنوان" إسأل الناس"، ومن المُقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة، وهي من ألحان محمدى، وتوزيع أحمد أمين.

الكلمات المفتاحية

عمرو ايب تامر عاشور ام بي سي المطربين الحكاية آلفجر

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