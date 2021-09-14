موعد مباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره بايرن ميونيخ، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره بايرن ميونيخ، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب كامب نو.





ويتواجد برشلونة مع بايرن ميونيخ، في المجموعة التي تضم كل من دينامو كييف وبنفيكا البرتغالي.





موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



