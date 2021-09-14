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هيئة الدواء توضح أهمية لقاح "الإنفونزا الموسمية" (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:25 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، إن مصل الأنفلونزا يتم استحداثه سنويا ليواكب أنواع الفيروسات الجديدة، موضحة أن المصل متوفر حاليا في مراكز تطعيمات المصل واللقاح "فاكسيرا".

وأشارت "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن مصل الأنفلونزا الموسمي يتم استيراده من الخارج، منوهة بأن الأعراض المصاحبة للانفلونزا مشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على أهمية الحصول على مصل الأنفلونزا لتقليل نسبة الإصابة بنزلات البرد ومن ثم لا يحدث خلط مع أعراض كورونا.

وأضافت أنه يمكن الحصول على مصل الأنفلونزا الموسمية بدءا من عمر 6 شهور، منوهة بأن الفئة التي تعاني من مكونات المصل لا يجب أن تحصل عليه، موضحة أنه ينصح أن يكون هناك فارق زمني بين الحصول على مصل الأنفلونزا ولقاح كورونا يصل إلى أسبوعين.

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مصل الأنفلونزا بوابة الفجر الأنفلونزا الموسمية آلفجر

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