هيئة الدواء توضح أهمية لقاح "الإنفونزا الموسمية" (فيديو)

قالت الدكتورة شيرين عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، إن مصل الأنفلونزا يتم استحداثه سنويا ليواكب أنواع الفيروسات الجديدة، موضحة أن المصل متوفر حاليا في مراكز تطعيمات المصل واللقاح "فاكسيرا".





وأشارت "شيرين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن مصل الأنفلونزا الموسمي يتم استيراده من الخارج، منوهة بأن الأعراض المصاحبة للانفلونزا مشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على أهمية الحصول على مصل الأنفلونزا لتقليل نسبة الإصابة بنزلات البرد ومن ثم لا يحدث خلط مع أعراض كورونا.



