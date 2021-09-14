محمد مجاهد: مصر تقدمت 33 مركزًا في مؤشر التعليم الفني عالميًا (فيديو)

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني بدأت منذ 3 سنوات، وهذا أسفر عن تقدم مصر عالميًا في التعليم الفني 33 مركزًا على مستوى العالم حيث تقدمت من المركز 113 لـ80.



وتابع "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح التعليم الفني عملت على زيادة مهارات الطلاب بالإضافة للمعارف، وتحسين سلوكيات الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة خلال الفترة حالية تعمل على تغيير مناهج التعليم الفني، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطني لإصلاح التعليم الفني.



ولفت نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إلى ان هناك منشور إداري صدر بمنع التدخين، وتطبيق الاجراءات الاحترازية، ومنع استخدام الهاتف المحمول أثناء اليوم الدراسي.

