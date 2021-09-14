يارا أحمد: الدراما المصرية تطورت في السنوات الأخيرة.. وإسماعيل عبد الحافظ "مدرسة"









أكدت يارا أحمد، الناقدة الفنية والصحفية بجريدة الفجر، أن الدراما المصرية تطورت في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا على عكس السابق، مشيرة إلى أن الجمهور المصري افتقد الدراما الاجتماعية لفترة طويلة من بعد وفاة المخرج إسماعيل عبد الحافظ.





وقالت يارا في تصريحات تليفزيونية " أن النوعية الحديثة من المسلسلات والتي تكون عبارة عن حكايات كل حكاية من 5 إلى 10 حلقات، والتي تناقش الدراما الاجتماعية وتحاول تسليط الضوء على مشاكل وهموم المجتمع المصري نجحت نجاحا ملحوظا".





وأضافت : "افتقدنا الدراما الاجتماعية من بعد وفاة المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ والكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة اللذان كانت بينهما كيمياء وانسجام كبير في معظم الأعمال الدرامية التي مازالت في الأذهان ويتابعها الجمهور حتى الآن".





وأشارت إلى أن سر نجاح أعمال إسماعيل عبد الحافظ، هو نجاح القصة والسيناريو والحوار والاهتمام بالعمل فقط على عكس العصر الحالي الذي صار فيه الاهتمام بالسوشيال ميديا والتريند فقط بعيدا عن جودة العمل ورسالته وقيمته".



