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عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:36 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمود دياب
يسعى مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الحصول على خدمات نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وأكد الإعلامي سيف زاهر عبر قناه اون تايم سبورت: مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تسعى في الحصول على خدمات نجم بيراميدز خلال الوقت الحالي.

بيراميدز يحدد سعر بيع دونجا
وتابع: طلب مسؤولو نادي بيراميدز الحصول على مبلغ 20 مليون جنية من أجل الموافقة على رحيل نبيل عماد دونجا خلال الوقت الحالي.


وكان طلبا الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدعيم مركز الوسط خلال الميركاتو الحالي.

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