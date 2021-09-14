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مواطن لـ السيسي: "عايز يقننوا أرضي".. والرئيس: "أنا موجود علشانكم" (فيديو)
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 03:03 ص
هدى عبدالرازق
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ، حيث توقف الرئيس لتبادل التحية والحديث مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.
وقال أحد المواطنين، مخاطبا الرئيس: "أنا عندي حتة أرض ياريت يقننوها ليا.. أنا عامل فيها أوضة وعايش فيها.. معلش"، ليرد الرئيس السيسي": "معلش ليه! أنا موجود هنا عشان أخدم يابني".
وهتف المواطنين الذين تحدثوا مع الرئيس أثناء انصرافه، قائلين: "تحيا مصر".