مواطن لـ السيسي: "عايز يقننوا أرضي".. والرئيس: "أنا موجود علشانكم" (فيديو)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ، حيث توقف الرئيس لتبادل التحية والحديث مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.





وقال أحد المواطنين، مخاطبا الرئيس: "أنا عندي حتة أرض ياريت يقننوها ليا.. أنا عامل فيها أوضة وعايش فيها.. معلش"، ليرد الرئيس السيسي": "معلش ليه! أنا موجود هنا عشان أخدم يابني".



