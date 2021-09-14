موعد مباراة النصر السعودي ضد تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا

يلتقى نادي النصر السعودي بنظيره تراكتور سازي تبريز الإيراني، مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري، في إطار دور ال16 من دوري أبطال اسيا.





موعد مباراة النصر السعودي في دور ال16 من دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد بدولة قطر.





ويدخل لاعبو النصر اللقاء رافعين شعار لا بديل عن الفوز، لأنه في حال تخطيه دور ال16 ستكون باقي الأدوار الإقصائية في السعودية مما قد يسهل الأمور على العالمي فيما بعد.





وتواجد النصر في دور ال16 بعد تصدره للمجموعة الرابعة برصيد 11 متفوقاً على السد القطري صاحب المركز الثاني ب10 نقاط وناد ي الوحدات صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط وفريق فولاد الإيراني متذيل الترتيب ب5 نقاط.





على الجانب الآخر تأهل تراكتور سازي تبريز كوصيف المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط والتي كانت تضم الشارقة صاحب الصدارة ب11 نقطة ونادي باختاكور ثالث الترتيب برصيد 7 نقاط وفريق القوة الجوية متذيل الترتيب بنقطتين .





ويرغب النصر في تحقيق أول بطولة آسيوية في تاريخيه هذا الموسم بالمشاركة الثامنة في البطولة، بقيادة المدير الفني البرازيلي مانو مينيزيز.



