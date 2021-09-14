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عادل حمودة: واقعة فيديو "السجود للكلب": مثيرة للدهشة

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
انتقد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، واقعة الطبيب الذي أجبره ممرضه على الاعتذار للكلب والتي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة إعلاميًا بفيديو "السجود للكلب".

وقال "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "يجب أن نتوقف أمام واقعة الطبيب والممرض كثيرًا، نحن أمام طبيب درس الطب بالخارج وإنسان يبحث عن لقمة العيش".

وأضاف "هذه الواقعة مثيرة للدهشة، كيف يمكن لرجل وصل لهذه المرتبة من العلم والثقافة والخبرة والدراسة بالخارج أن يقوم بما قام به، وكل ما يهم أن الفيديو عرض على الناس، فالقضية ليست سلوكيات متبادلة بين الطبيب والممرض ولكن كل اللي همهم أن الناس عرفته، وكأننا نستطيع أن نقبل أمور لا يجوز أن نقبلها إذا كانت في الخفاء ونرفضها فقط إذا ما ظهرت في العلن".

وأشار في ذات السياق إلى أنه سبق له أن تعرف على طبيب شهير صديق لعدد من الشخصيات المهمة الفنية والسياسية والعامة وكان يمتلك جهاز يضبط على موجات الراديو تمكنه من الاستماع لمكالمات الآخرين وهو انتهاك صارخ للخصوصية.

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