تامر عاشور: 3 أسباب وراء نجاح عمرو دياب





دياب جدًا، مضيفا: "اللي منجحه اختياره للحن والكلمات وهو عارف الجمهور عايز ايه بالظبط".



وأوضح "عاشور" خلال لقائه مع عمرو أديب ببرنامج الحكاية، المذاع على فضائية "mbc مصر" أنه يحب كل أغاني عمرو دياب ودائم الاستماع لها.



يذكر أن تامر قد أصدر مؤخرًا أغنية "بقول عادي"، والتي سجلت أكثر من 18 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات أحمد إبراهيم ألحان: سامح جلال توزيع: فهد





قال النجم تامر عاشور، إنه الهضبة عمرو