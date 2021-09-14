"الصحة" تكشف عن فواكه تقوي مناعة الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن هناك عددًا من الفاكهة تحتوي على نسبة كبيرة من الماء وغنية بالفيتامينات التي تقوي مناعة الطفل.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفاكهة تشمل البطيخ والبرتقال والتفاح والتوت البري.





وتولي وزارة الصحة والسكان، الأطفال بعناية كبيرة؛ حيث أعلنت عن إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي.



