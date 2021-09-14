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"الصحة" تكشف عن فواكه تقوي مناعة الأطفال
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:16 ص
منى صموئيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن هناك عددًا من الفاكهة تحتوي على نسبة كبيرة من الماء وغنية بالفيتامينات التي تقوي مناعة الطفل.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفاكهة تشمل البطيخ والبرتقال والتفاح والتوت البري.
وتولي وزارة الصحة والسكان، الأطفال بعناية كبيرة؛ حيث أعلنت عن إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضي بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف فحص ١٤ مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بـ٢٩ ألفًا و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، مشيرة إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.