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برلمانية تكشف عن عقوبة ضرب الزوجة في مشروع القانون الجديد (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن ضرب الزوجات ظاهرة أدت لزيادة نسب الطلاق خلال الفترة الأخيرة، مضيفة أن الدستور ينص على أن الدولة تحمي المرأة من جميع أشكال العنف، وفي هذا الإطار قامت بإعداد مشروع قانون لمنع ضرب الزوجات، وستعمل على تقديمه للبرلمان في دور التشريع المقبل.

وتابعت "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن عقوبة ضرب الزوجات في القانون القديم تتمثل في الحبس مدة لا تزيد عن عام، وغرامة لا تقل عن 10 جنيه، ولا تزيد عن 200 حنيه

ولفتت إلى أن العقوبة المقترحة في مشروع القانون الجديد هي الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 5 سنوات، وفرض غرامة مالية حال علاجها أكثر من 21 يوميًا، مشيرة إلى أن الهدف من هذا القانون هو ردع أيزوج من ضرب زوجته.

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ضرب الزوجة بوابة الفجر آلفجر

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