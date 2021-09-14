برلمانية تكشف عن عقوبة ضرب الزوجة في مشروع القانون الجديد (فيديو)

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن ضرب الزوجات ظاهرة أدت لزيادة نسب الطلاق خلال الفترة الأخيرة، مضيفة أن الدستور ينص على أن الدولة تحمي المرأة من جميع أشكال العنف، وفي هذا الإطار قامت بإعداد مشروع قانون لمنع ضرب الزوجات، وستعمل على تقديمه للبرلمان في دور التشريع المقبل.





وتابعت "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن عقوبة ضرب الزوجات في القانون القديم تتمثل في الحبس مدة لا تزيد عن عام، وغرامة لا تقل عن 10 جنيه، ولا تزيد عن 200 حنيه



