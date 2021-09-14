عادل حمودة يكشف عن رأيه في إعادة النظر بمسألة الحبس الاحتياطي

أشاد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، بجلسة إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،



وقال "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كان المسرح يضم صحفيين ومذيعين وكتاب وباحثين ووزراء ومسئولين بالبرلمان، عجبني التعليقات التي استكمل به الرئيس ما جرى على المسرح وكان بحاجة أن نكرره حتى نستوعب الحوار وكثير من الأفكار".



وأضاف " توقفت عند فكرة إعادة التشريع الخاص بالحبس الاحتياطي بعد استقرار الدولة وأنها أصبحت لا تخشى أحد وأصبحت قادرة على تملك ما تريد وتصل إلى ما تريد، ولاسيما في ظل وجود التطور التكنولوجي بدل ما أحرس بني آدم واتحمل تكلفة حجزه أضع أسورة الكترونية للتحكم به عن بعد حتى لا يفلت من العدالة".



وتابع "يمكن أيضًا إعادة النظر في العقوبات البسيطة فلو ارتكب أي شخص هفوة بدل ما أحبسه واسجنه ليتعلم الجريمة من معاشرة المجرمين من الممكن أن أجعله يشارك في خدمة المجتمع في تدريس محو الأمية وقراءة الكتب لكبار المسنين وهذا اتجاه جديد في العالم كله".

