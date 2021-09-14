المريخ يتعادل مع لافيينا ويواجة الثقب السعودي وديا





إنتهت المباراة التي جمعت الفريق الأول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي بنظيره لافينا بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما ضمن إستعدادات الفريقين للموسم الجديد.





هذا وسوف يلاقي المريخ نظيره الثقب السعودي عصر الأربعاء على ملعب عادل جلال ببورسعيد استعدادا للموسم الجديد من المجموعة الثانية.





ويقيم لافيينا معسكر مغلق في بورسعيد خاض خلالهم عدة وديات مع فرق الجمارك والرباط والأنوار.