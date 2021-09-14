Advertisements

القومي للصوب الزراعية: انتهينا من زراعة 34 ألف فدان (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 05:45 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الدكتور ياسر عبد الحكيم، المستشار العلمي للمشروع القومي للصوب الزراعية، إن المشروع انتهى من 34 ألف فدان صوب زراعية، والمستهدف اعداد 100 الف فدان صوب زراعية بما يوازي انتاج ضعفين الأراضي المكشوفة إلى أربع أضعف حسب نوع الزراعة.

وتابع "عبد الحكيم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الصوب الزراعية توفر فرص عمل كبيرة، ويعمل على توفير جزء كبير من احتياجات السوق بما يضبط الأسعار، خلاف أن جزء كبير من الانتاج يصدر للخارج، مما يوفر العملة الصعبة.

ولفت إلى أن التغيرات المناخية أضرت بالزراعة إلى حد كبير، والصوب أحد الأدوات التي تقلل من أثر التغيرات المناخية على الزراعة، عكس الأراضي المكشوفة.

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الصوب الزراعية آلفجر

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يبلغ الأهلي بقرار ناري

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة الطلائع في نهائي السوبر المصري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. العثور على جثة مُسن بمياه النيل بني سويف

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صدمة كبرى للزمالك بشأن الصفقات الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

رعب بافاري.. تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحفز مصطفى فتحي بقرار مفاجئ

منذ يوم

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة مع بيراميدز حول الصفقة التبادلية الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الثلاثاء

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 13 ساعة

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على جديد الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز حتى الآن

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بدء فعاليات افتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية بتلاوة القرآن الكريم

وزير الزراعة: مشروع الصوب الزراعية سيوفر ربع مليون فرصة عمل للشباب

نقيب الزراعين: "الصوب" ثاني أكبر مشروع على مستوى العالم

وزير الزراعة: فدان الصوب ينتج أربعة أضعاف الفدان المكشوف (فيديو)

"أبوستيت": الصوبات الزراعية ستحقق توازن في الأسواق

أستاذ بمركز بحوث الصحراء: إنتاجية الصوب الزراعية 6 أضعاف الأرض المكشوفة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:36 ص

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

شاهد.. تصريح هام لـ السيسي عن السد الإثيوبي بحضور رئيس وزراء إسرائيل

07:42 م

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن تقليص عقوبة شيكابالا

05:22 م

عاجل - حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الرحيل

01:26 ص

الاتفاق تم.. أجاي يقترب من الانتقال إلى هذا الفريق

11:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements