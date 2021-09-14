القومي للصوب الزراعية: انتهينا من زراعة 34 ألف فدان (فيديو)

قال الدكتور ياسر عبد الحكيم، المستشار العلمي للمشروع القومي للصوب الزراعية، إن المشروع انتهى من 34 ألف فدان صوب زراعية، والمستهدف اعداد 100 الف فدان صوب زراعية بما يوازي انتاج ضعفين الأراضي المكشوفة إلى أربع أضعف حسب نوع الزراعة.





وتابع "عبد الحكيم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن الصوب الزراعية توفر فرص عمل كبيرة، ويعمل على توفير جزء كبير من احتياجات السوق بما يضبط الأسعار، خلاف أن جزء كبير من الانتاج يصدر للخارج، مما يوفر العملة الصعبة.



