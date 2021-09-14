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تامر عاشور: "المهرجانات لا تعتبر أغاني ولا طرب"

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 03:54 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
منار أشرف داود
كشف النجم تامر عاشور عن رأيه في المهرجانات خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر" قائلًا:" المزيكا في مصر منقسمين، وهناك أنواع من الأغاني دي تعتبر للشباب نزلت مصر انا مبعتبرهاش أغاني ولا تسمى طرب أو غناء تسمى فقط مهرجانات".

وتابع "عاشور" قائلًا:" الأغاني دي لا بتلتزم بقافية معينة ولا تكنيك الأغاني واطرب علشان يتقال عليها أغاني"..

وأضاف قائلًا:" أنا بحب أسمع أغاني الطرب والمطربين العظماء زي أم كلثوم،محمد فوزي، محمد عبدالوهاب وغيرهم

الكلمات المفتاحية

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