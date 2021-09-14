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شاهد.. عادل حمودة: مناقشة إخفاء خانة الديانة من الرقم القومي من الأمور الجيدة (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 01:12 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
أعرب الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن إعجابه بمناقشة مطالبات إخفاء خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي خلال جلسة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن مناقشة إخفاء خانة الديانة في الرقم القومي كان من الأمور الجيدة.

وأثنى رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، على مداخلة وزير العدل، مؤكدًا أنها لها قيمتها بشأن وجود مسألة الديانة والتي يترتب عليها اعتبارات وحقوق عند التعامل والزواج لأن الأحوال الشخصية لكل ديانة ومذهب وطائفة تختلف عن الأخرى، ولكن هذا الأمر مردود عليه بإمكانية الرجوع إلى المعلومات الرقمية المسجلة لدى الدولة.

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة خانة الديانة بوابة الفجر السيسي

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