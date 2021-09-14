شاهد.. عادل حمودة: مناقشة إخفاء خانة الديانة من الرقم القومي من الأمور الجيدة (فيديو)

أعرب الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، عن إعجابه بمناقشة مطالبات إخفاء خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي خلال جلسة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وقال "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن مناقشة إخفاء خانة الديانة في الرقم القومي كان من الأمور الجيدة.



