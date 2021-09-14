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وزير قطاع الأعمال يزف بشرى سارة لـ صناع الغزل والنسيج (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 08:19 ص
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال
هدى عبدالرازق
أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الدولة عازمة أن يسترد القطن المصري مكانته، معلقا: "عايزين نرجع امجاد صناعة الغزل والنسيج"، لافتا إلى أنهم يقومون برفع الطاقة الإنتاجية لمصانع الغزل والنسيج 5 أضعاف.

وأشار "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنهم يعملون على توفير مناخ جيد للتسويق، ومنظومة تداول القطن الجديدة تستهدف حماية المزارع، وحظت برضا الفلاح، مؤكدا أن مصر ستكون من أكبر المراكز التجارية لسلعة القطن وهو ما نستحقه.

وقال إن محافظة الفيوم اليوم لمتابعة موسم تداول أقطان الزهر، مشيرا إلى أنهم يستهدفون التعامل بشكل مباشر مع المزارع مباشرة، ويوجد مراكز تجميع تابعة للدولة بحيث لا يكون هناك تعامل مع سماسرة.

وأضاف أنه مصر لا تزرع قطن قصير التيلة، وإنما نزرع قطن طويل التيلة، منوها بأن هناك جهود حثيثة من الوزارة لتطوير صناعة القطن، حتى نصل لإنتاج القميص والفوط مرة أخرى.

وأعلن أنه تم تسجيل علامة تجارية جديدة لمنتجات الشركات القابضة للغزل والنسيج، وسيتم طرحها في المراكز التجارية العالمية، وسيكون اسم العلامة التجارية.

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