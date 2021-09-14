تعليق ناري من عادل حمودة على الطلاق الشفهي (فيديو)

أشاد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، بطرح الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مسألة توثيق الطلاق خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن توثيق الطلاق مسألة مهمة لأن الطلاق الشفوي إذا لم يكن جريمة اجتماعية أحيانا قد يترتب عليه تجاوزات في الشريعة نفسها، حيث يُطلق الشخص زوجته مرات عديدة ويقع هذا الطلاق ويعيش معها في الحرام.



