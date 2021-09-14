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تعليق ناري من عادل حمودة على الطلاق الشفهي (فيديو)
الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 02:37 ص
شيماء حسن
أشاد الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، بطرح الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مسألة توثيق الطلاق خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال "حمودة" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن توثيق الطلاق مسألة مهمة لأن الطلاق الشفوي إذا لم يكن جريمة اجتماعية أحيانا قد يترتب عليه تجاوزات في الشريعة نفسها، حيث يُطلق الشخص زوجته مرات عديدة ويقع هذا الطلاق ويعيش معها في الحرام.
وأكد رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، على ضرورة إعادة النظر في مسألة الطلاق، باعتماد وثيقة حماية المرأة في لحظة الطلاق، بالحصول على حقوقها من شركات داعمة خلال الفترة من 6 أشهر إلى سنة وبعدها تحصل هذه الشركات على هذه الحقوق من الزوج، مؤكدًا على أن الدولة المصرية بحاجة إلى عقد مزيد من هذه الحوارات لطرح مثل هذه الأفكار المقبولة التي تؤدي إلى تطور المجتمع وتغير السلوكيات العامة بالمجتمع.