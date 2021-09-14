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"الوزراء": منصة "مصر الرقمية" تقدم 100 خدمة حكومية للمواطن (فيديو)

الثلاثاء 14/سبتمبر/2021 - 04:08 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الإدارية، إن منصة مصر الرقمية توفر 100 خدمة حكومية للمواطن دون الذهاب إلى المؤسسات الحكومية وهذا يعتبر نقلة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطن.

وتابع "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن التحول الرقمي يسمح بوقف تقديم أي خدمة حكومية لأي مواطن صدر ضده حكم قضائي، حتى يتم تنفيذ الحكم القضائي، وبمجرد الحصول على براءة، تقوم المنظومة الحديثة بأداة تقديم الخدمات مرة أخرى للمواطن.

ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الإدارية، إلى أن كل قواعد البيانات الحكومية أصبحت رقمية خلال الفترة الأخيرة، ليس هذا فقط بل الدولة عملت على تحويل الكابلات النحاسية إلى ألياف ضوئية، وهذا من شأنه أن يسرع الإنترنت، ويزيد من التحول الرقمي.

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منصة مصر رقمية مستشار رئيس الوزراء الحكومة التحول الرقمي

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